Kars'ta kaçak sigara operasyonu
Kars'ta iki iş yerinde 85 paket bandrolsüz kaçak sigara yakalayan jandarma ekipleri, işletmecilere 1190 lira idari para cezası kesti.
22.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:24
Kars'ta iki iş yerinde 85 paket bandrolsüz kaçak sigara yakalayan jandarma ekipleri, işletmecilere 1190 lira idari para cezası kesti.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyünde bulunan market ve bakkallarda uygulama yapıldı.
İki iş yerinde 85 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçiren ekipler, işletmecilere 1190 lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA