Kars'ta kaçak sigara operasyonu

10.08.2019 14:14

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda otomobilin alt kısmına zulalanmış bin 493 paket kaçak sigara yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Y.B idaresindeki otomobili takibe alarak kontrol noktasında durduran polis ekipleri, araçta yapılan aramada kaçakçılık için özel olarak otomobilin alt kısmına yapılmış zulada bin 493 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü Y.B gözaltına alınırken, kaçakçılıkta kullanılan otomobile de el konuldu.

Kaynak: AA