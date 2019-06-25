Kars'ta kaçak sigara operasyonu

Kars'ta kaçak sigara operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 145 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta kaçak sigara operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 145 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçede devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman-Erzurum kara yolunda durumundan şüphelendikleri S.C. idaresindeki bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada ön koltuk altına gizlenmiş halde 45 paket kaçak sigara bulundu.
Sigaralara el koyan polis, S.C. hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA
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