Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
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Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

14.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:47
Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim'de kaçak kaza yapıldığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma yapılan titiz çalışma ve takip sonucunda izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişiyi suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan aramada, 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet uzatma cihazı ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli 6 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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