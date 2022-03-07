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Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kars'ın Akyaka ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin bazı bölgelerinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ardından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan dedektör, kazma, kürek ve elektronik malzemelerden oluşan 37 parça define arama malzemesi ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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