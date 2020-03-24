Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
24.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:00
Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Günindi köyünün Buzhane mevkisinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, kazı yapılan 2 çukurda 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınanların kaçak kazı yaptığı bölgede, define aramada kullanılan 10 bakır çubuk, kürek, kazma, balyoz, murç ve 1 tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA