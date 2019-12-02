Kars'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Kars'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

02.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:18
Kars'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

'ın ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

İlçenin Yamaçlı köyünde bir kişiye ait evde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığını gören köylüler durumu ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Evdeki incelemede 8 metre derinliğindeki çukurda, el arabası, kova, ip, tahta merdiven, kazma, kürek, balyoz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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