Kars'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçenin Yamaçlı köyünde bir kişiye ait evde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığını gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Evdeki incelemede 8 metre derinliğindeki çukurda, el arabası, kova, ip, tahta merdiven, kazma, kürek, balyoz ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.