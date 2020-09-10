Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
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Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
10.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:07

Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na gelen 'define arıyorlar' ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları titiz çalışma ve takip sonucunda, Selim İlçesi Koyunyurdu Köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan şüpheli 4 kişiyi, suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan detaylı aramada, kaçak kazıda kullanılan malzemeler bulunarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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