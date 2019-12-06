Kars'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Kars'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Haberler

Kars'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kars'ta define arayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

06.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:40
Kars'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

'ta define arayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Kars'ın İlçesi'ne bağlı Katranlı Köyü'nde İl Komutanlığı'nca alınan duyum üzerine yapılan çalışmalarda 2 kişiye ait birbirine bitişik iki boş evin ara duvarların yıkılmak suretiyle evlerin içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan şüpheli 2 kişi suçüstü yakalandı.


Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 1,8x1,25 metre genişliğinde 0,6 metre derinliğinde ve 1,90x2,15 metre genişliğinde 0.92 metre derinliğinde iki çukur bulundu.


Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler