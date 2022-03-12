Kars'ta kaçak avcıya 10 bin 841 lira ceza
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yakalanan kaçak avcıya 10 bin 841 lira ceza uygulandı.
Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yakalanan kaçak avcıya 10 bin 841 lira ceza uygulandı.
Karakurt Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta yaptığı aramada, canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen 7 kınalı keklik ve tuzak malzemesi buldu.
Durumun bildirildiği Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri, keklik ve malzemeye el koydu.
Ekipler, M.G'ye 4 bin 891 lira idari, 5 bin 950 lira tazminat olmak üzere toplam 10 bin 841 lira ceza kesti.
Kınalı kekliklerin tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.
AA / Hüseyin Demirci - Güncel