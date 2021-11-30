Kars'ta kaçak avcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi suçüstü yakalandı
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen 2 kişiye para cezası verildi.
KARS (AA) - Kars'ta izinsiz olarak avcılık yaptığı öne sürülen 2 kişiye para cezası verildi.
Kağızman ilçesi kırsalındaki Yankıpınar genel avlağında yarı otomatik av tüfekleriyle kaçak avcılık yapan 2 kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmanın yanı sıra Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada, gerekli izin belgesi olmadan avcılık yapan M.E.K. ile M.K. suçüstü yakalandı.
Silahlarına el konulan 2 zanlıya toplam 3 bin 78 lira para cezası uygulandı.
AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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