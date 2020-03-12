Kars'ta kaçak 3 keklik avcısına 11 bin 277 lira ceza
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Jandarma, Kars, Güncel

Kars'ta kaçak 3 keklik avcısına 11 bin 277 lira ceza

Kars'ta kaçak olarak keklik avlayan 3 kişiye 11 bin 277 lira para cezası verildi.

12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
Kars'ta kaçak 3 keklik avcısına 11 bin 277 lira ceza

Kars'ta kaçak olarak keklik avlayan 3 kişiye 11 bin 277 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesine bağlı Donandı köyü mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi sırasında canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiyi yakaladı.

Alanda yapılan aramada, kaçak avcıların avda kullandıkları canlı mühre, 10 keklik, 9 ip tuzağı, 10 keklik kafesi ve 5 keklik taşıma çantası ele geçirildi.

Ekipler, kaçak olarak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye, 11 bin 277 lira idari para cezası uyguladı.

El konulan keklikleri doğaya salan jandarma, av malzemelerini ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA

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