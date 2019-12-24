Kars'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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Kars'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

24.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:30
Kars'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

'ın ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Komutanlığı ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uzungazi köyünde kablo hırsızlığı yapılması üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çalışmalar sonucu söz konusu suça karıştıkları anlaşılan 3 kişi, çalınan 30 metrelik haberleşme ve nakil kablosuyla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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