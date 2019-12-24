Kars'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

24.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:30

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uzungazi köyünde kablo hırsızlığı yapılması üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çalışmalar sonucu söz konusu suça karıştıkları anlaşılan 3 kişi, çalınan 30 metrelik haberleşme ve nakil kablosuyla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA