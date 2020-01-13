Kars'ta kablo hırsızlığı şüphesiyle 3 kişi yakalandı
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Kars'ta kablo hırsızlığı şüphesiyle 3 kişi yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

13.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:12
Kars'ta kablo hırsızlığı şüphesiyle 3 kişi yakalandı

'ın ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ile Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yalnızçam köyünde kablo hırsızlığı yapılması üzerine zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde köy girişinde H.T, H.D, ve L.S. kestikleri kabloları yakarken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 zanlı sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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