Kars'ta Kablo Hırsızlığı İddiası
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski İlçe Devlet Hastanesi Caddesi'nde ellerinde çuvallarla yürüyen 5 kişiyi görünce durumundan şüphelenip durdurdu.
Polislerce çuvallarda yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kilogram ağırlığında bakır kablo, kesme makası, balta ele geçirildi.
Olayla ilgili V.Y, E.E.Y, M.Y, E.A ve M.Y, gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA