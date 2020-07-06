Kars'ta jandarmadan radarlı hız uygulaması
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Kars'ta jandarmadan radarlı hız uygulaması

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan radarlı hız uygulamasında 44 araca toplam 12 bin 772 lira para cezası kesildi.

Kars'ta jandarmadan radarlı hız uygulaması
06.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:40

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan radarlı hız uygulamasında 44 araca toplam 12 bin 772 lira para cezası kesildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 113 jandarmanın katılımıyla, hız yapan araçlara Yönelik "Türkiye Özel Trafik Denetimi" radarlı hız kontrolü denetimi, yük taşıyan, yolcu taşıyan araç kontrolü ve zirai tarım araçlara yönelik uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada, bin 437 araç kontrol edildi. 21'i hız kurallarına uymamaktan 23'ü araca ise diğer trafik kural ihlallerinden 44 araca toplam 12 bin 772 TL trafik idari para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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