Kars'ta jandarmadan radarlı hız kontrolü Kars'ta 136 jandarmanın katılımıyla radarlı hız uygulaması gerçekleştirildi.

Kars'ta 136 jandarmanın katılımıyla radarlı hız uygulaması gerçekleştirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 136 jandarmanın katılımıyla Radarlı Hız Denetimi, Yolcu Taşıyan Araç Kontrolü, Emniyet Kemeri ve Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanan sürücülere yönelik 'Türkiye Özel Trafik Uygulaması' yapıldı.

Yapılan uygulamada, bin 472 aracın kontrol edildi. Uyulama da 5'i hız kurallarına uymamak, 12'si diğer trafik ihlalleri olmak üzere toplam 17 araca 4 bin 288 lira idari trafik cezası kesildi. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi. - KARS

Kaynak: İHA