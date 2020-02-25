Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması
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Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması

Kars'ra 354 jandarmanın katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı.

25.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:51
Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması

'ra 354 jandarmanın katılımıyla ve güven uygulaması yapıldı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca 354 jandarmanın katılımı ile "Türkiye Huzur Güven (Yasadışı Bahis, Kumar-Oyun Makineleri ve Alkol) Uygulaması" gerçekleştirildi.


Uygulamada 87 umuma açık yer kontrol edildi, 1 kişiye ruhsatsız kahvehane işletmekten 392 TL idari para cezası kesildi.


Uygulama kapsamında bin 769 kişi sorgulandı, 13 yoklama kaçağı-bakaya yakalandı, 1 kişinin üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca,1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirilerek ilgili şahsa 5729 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapılarak, bin 586 TL idari para cezası kesildi. - KARS

Kaynak: İHA

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