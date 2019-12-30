Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması

30.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:38

Kars'ta 353 jandarmanın katılımıyla asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.



Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 353 jandarmanın katılımıyla 4 aşamalı olarak 'Tütün ve Alkollü İçkilerle Yönelik' "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması"nda araçlar aranırken, umuma açık yerler denetlendi.



Uygulama kapsamında 116 umuma açık yer, 25 park-bahçe, 23 metruk bina, 62 okul çevresi, 2 tekel bayii, 2 oyun salonu, 2 internet kafe, 6 içkili mekan ve 815 araç kontrol edildi.



Kontroller neticesinde; 4 araca işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edildi ve toplam 813 TL trafik cezası kesildi.



Uygulama kapsamında; 2 bin 316 kişi sorgulandı, 4 Yoklama Kaçağı-Bakaya ve 219 paket kaçak sigara yakalanarak 3 bin 066 TL idari para cezası uygulandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve 7 adet sustalı bıçak ele geçirilirken, ilgili kişilere 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.



Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA