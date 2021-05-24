Kars'ta jandarma yaya önceliğine dikkat çekiyor
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Kars'ta jandarma yaya önceliğine dikkat çekiyor

Kars'ta jandarma yaya önceliğine dikkat çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta, jandarma yaptığı etkinliklerle yaya önceliğine dikkat çekiyor.

Kars'ta, jandarma yaptığı etkinliklerle yaya önceliğine dikkat çekiyor.

'Trafikte Her Yıl Daha İyiye', 'Emniyet Kemerini Unutma', 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın', 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir.' Projeleri kapsamında Digor Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından proje kapsamında uygumla yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada yayalara ve araç sürücülerine bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler verildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kars'ta jandarma yaya önceliğine dikkat çekiyor
Kars'ta jandarma yaya önceliğine dikkat çekiyor
Kars'ta jandarma yaya önceliğine dikkat çekiyor
Kars'ta jandarma yaya önceliğine dikkat çekiyor
Kars'ta jandarma yaya önceliğine dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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