Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı Kars'ta Jandarma ve MİT ortaklaşa terör operasyonu düzenledi.

Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı

KARS - Kars'ta Jandarma ve MİT ortaklaşa terör operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, toplam 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kars Valiliği kontrolünde 'Eren-15 Operasyonları' kapsamında Kars İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı'nın ortak düzenlediği PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kars Jandarma ekipleri tarafından Çemçe/Madur bölgesinde PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik yapılan operasyonda toplam 11 kişi hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma/Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 7'si gözaltı olmak üzere, 11'i hakkında yasal işlemler yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.

Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı
Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı
Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı
Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı
Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Metin Oktay Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.06.2021 12:49:51. #1.13#

title