Kars'ta jandarma trafik uygulamasını sürdürüyor Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada bin 825 araç kontrol edilirken, 82 araca cezai işlem uygulandı.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada bin 825 araç kontrol edilirken, 82 araca cezai işlem uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 178 jandarmanın katılımıyla Radarlı Hız Denetimi, Yolcu Taşıyan Araç Kontrolü, Emniyet Kemeri ve Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanan sürücülere yönelik 'Türkiye Özel Trafik Uygulaması' yapıldı.

Yapılan uygulamada, bin 825 aracın kontrol edildi, 28'i hız kurallarına uymamak, 54'ü diğer trafik ihlalleri olmak üzere toplam 82 araca 26 bin 416 lira idari trafik cezası kesildi. 10 araç trafikten men edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA