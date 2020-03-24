Kars'ta jandarma definecilere göz açtırmıyor
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Jandarma, Kars, 3. Sayfa

Kars'ta jandarma definecilere göz açtırmıyor

Kars'ta jandarmanın son günlerde define avcılarına ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonları dikkat çekiyor.

24.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:38
Kars'ta jandarma definecilere göz açtırmıyor

Kars'ta jandarmanın son günlerde define avcılarına ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonları dikkat çekiyor.

Önceki gün bin 995 tarihi sikke ele geçiren jandarma, son olarak defne arayan şüphelileri düzenlediği operasyonla suçüstü yakaladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan bir duyum üzerine yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Kağızman İlçesi Günindi Köyü Buzhane mevkiinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince izinsiz kazı yapılan alanda yapılan incelemede, 1x1 metre, 1x 0,5 metre çapında 2 adet çukur bulundu. Kaçak kazıda; define aramada kullanılan 10 adet bakır çubuk, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet balyoz, 2 adet murç ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 6 kişi jandarmaya getirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, il genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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