Kars'ta Jandarma'dan kış lastiği uygulaması
Haberler » Yaşam » Kars'ta Jandarma'dan kış lastiği uygulaması - Haber

Kars'ta Jandarma'dan kış lastiği uygulaması

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş ve trafik timlerinden oluşan toplam 125 jandarmanın katılımıyla "Kış Lastiği Özel Denetim Uygulaması"Uygulama kapsamında; 769 araç kontrol edildi, 4'ü kış lastiği kural ihlali 2 bin 500 TL.

02.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:30
Kars'ta Jandarma'dan kış lastiği uygulaması

Valiliği kontrolünde, İl Komutanlığı'nca asayiş ve trafik timlerinden oluşan toplam 125 jandarmanın katılımıyla "Kış Lastiği Özel Denetim Uygulaması"


Uygulama kapsamında; 769 araç kontrol edildi, 4'ü kış lastiği kural ihlali 2 bin 500 TL. olmak üzere 15 araca 5 bin 213 TL idari para cezası kesildi. 7 araç trafikten men edildi.


Uygulama da ayrıca bin 127 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et