Kars'ta jandarma cinayet silahlarını ele geçirdi
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Kars'ta jandarma cinayet silahlarını ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kars'ta jandarma cinayet silahlarını ele geçirdi

Kağızman'da 1 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada kullanılan silahları jandarma ele geçirdi.

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Kağızman'da 1 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada kullanılan silahları jandarma ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 28.09.2020 tarihinde Kağızman ilçesinde 1kişinin silahla öldürülmesi olayında kullanılan suç unsurlarının tespit edilebilmesi için yapılan titiz planlama ve çalışma yaptı.

Yapılan çalışma ve takip sonucunda 28.03.2021 tarihinde önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ve yakalanan silahlara ait 103 adet mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Laboratuarına gönderildi. Olayla ilgili şüpheli 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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