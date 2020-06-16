Kars'ta jandarma 28 bin 600 adet kenevir ele geçirdi Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 28 bin 600 adet kök kenevir ele geçirildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 28 bin 600 adet kök kenevir ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca titiz planlama, takip ve çalışmalarda arazide kök kenevir olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma merkezde arazide ekili vaziyette 28 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Muhafaza altında alınan kök kenevirler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yakılarak imha edildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA