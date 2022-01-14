Kars'ta itfaiye ekipleri buz sarkıtlarını temizledi

KARS (İHA) - Kars'ta, kar yağışı ve soğuk hava ile birlkete binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını Belediye itfaiye ekipleri temizledi.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan yüksek katlı binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarının yere düşmesi vatandaşlara tehlike oluşturuyordu. Bunun üzerine, Kars Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri itfaiye merdiveninin yardımıyla binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını kırdı.

Öte yandan itfaiye yetkilileri vatandaşları buz sarkıtlarına karşı uyararak özellikle havaların soğuk olduğu bu dönemlerde binaların üzerinde oluşan buz sarkıtlarına karşı tedbir almaları gerektiğini kaydettiler.

İtfaiye yetkilileri, vatandaşlarının yüksek binaların altından geçerken dikkat etmeleri gerektiğini ve buz sarkıtları olan binalar gördüklerinde itfaiyeyi arayarak kendilerine bilgi vermeleri gerektiğini belirttiler. Yapılan çalışmalarla çatılardaki buz sarkıtları kırılarak temizlendi. - KARS