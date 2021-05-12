Kars'ta İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İstiklal alanında sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları açıp tekbir getirerek sloganlar attı.

Grup adına konuşan Feyzullah Bey Camisi İmamı Hüseyin Parlak, yıllardır İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik yaptığı zulmün son bulması için tüm İslam ülkelerinin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'nın yıllardır işgal edildiğini, bombalandığını ifade eden Parlak, "Bugün artık slogan atma, ağıt yakma günü değildir, bugün kınamalarla geçecek değildir. Artık çözüme geçmeliyiz, kınamayla bu işler olmaz, bu zulme sessiz kalmamalıyız, Filistin halkı yalnız değildir, hepimiz Filistinliyiz." dedi.

Katılımcılardan Meryem Gültekin ise, "Pandemiden önce Kudüs'teydik oradaki zulme şahit olduk, bunun sadece kınamalarda kalmasını istemiyoruz. Oradaki zulme müdahale edilmesi lazım, kardeşlerimiz orada hayatını kaybediyor." diye konuştu.

"Özgür Kudüs için ayaktayız" pankartı açarak tekbirler getiren grup daha sonra dua okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik