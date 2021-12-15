Kars'ta ışık ve hız ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi - Haberler
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Kars'ta ışık ve hız ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

Kars'ta ışık ve hız ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, kural ihlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi.

ERZURUM (AA) - Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, kural ihlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde "kırmızı ışık" ve "hız ihlali" denetimi yaptı.

Kars- Erzurum kara yolundaki Cumhuriyet Köyü ile Sanayi kavşaklarında denetim yapan polis ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri drone ile belirledi.

Ekipler, ışık ihlali yapan ya da hız limitine uymayan sürücüleri kontrol noktasındaki görevlilere bildirdi. Cezai işlem uygulanan sürücülerin ehliyetlerinden de 20 puan düşürüldü.

Denetimde sürücü ve yolculara emniyet kemeri uyarısı da yapıldı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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