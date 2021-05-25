Kars'ta Interpol gözetiminde sahte ilaç operasyonu
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Kars'ta Interpol gözetiminde sahte ilaç operasyonu

Kars'ta Interpol gözetiminde sahte ilaç operasyonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 salgını nedeniyle sahte medikal ürün ve ilaçların önüne geçmek amacıyla Kars'ta Interpol Genel Sekreterliği gözetiminde eczane ve medikal malzeme satışı yapan yerlere operasyonlar düzenlendi.

Covid-19 salgını nedeniyle sahte medikal ürün ve ilaçların önüne geçmek amacıyla Kars'ta Interpol Genel Sekreterliği gözetiminde eczane ve medikal malzeme satışı yapan yerlere operasyonlar düzenlendi.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreterliği gözetiminde daha önce 115 ülkede düzenlenen 'PANGEA' operasyonlarının son dalgası Kars'ta gerçekleştirildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri koordinesiyle 20-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde, Interpol üyesi ülkelerde sahte ve yasa dışı tıbbi ürün üreticilerine, dağıtıcılarına, satışı yapılan web sitelerinin kapatılmasına, çevrim içi ilaç ve medikal cihazların satın alınması riskleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sahte medikal ürünler-cihaz/aşı üretiminin engellenmesi ile tıbbi ürünlerin yasadışı ticaretlerine karşı mücadelede uluslararası birimler arasında işbirliğinin artırılması amacıyla 47 eczane ve 8 medikal malzeme satışı yapan iş yerine operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.


Kars'ta Interpol gözetiminde sahte ilaç operasyonu
Kars'ta Interpol gözetiminde sahte ilaç operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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