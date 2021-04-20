Kars'ta inşaat sezonu başladı
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Kars'ta inşaat sezonu başladı

Kars'ta inşaat sezonu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte inşaat sezonu başladı.

Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte inşaat sezonu başladı.

Kış mevsiminde inşaat sezonunun kapalı olması nedeni ile uzun süredir işsiz kalan inşaat ustaları baharın gelmesi ile birlikte işlerine tekrar döndü. Özellikle inşaat sektörünün değişik alanlarda çalışan duvarcı, kalıpçı, fayansçı, boyacı, sıvacı, demirci gibi inşaat işçileri güneşli günlerin gelmesi sonucunda kolları sıvayarak Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde işe koyulmaya başladı.

Ağır geçen kış mevsiminden sonra yaklaşık 6 aydır çalışma yapamayan inşaatçılar kentte inşaat sezonunun yeniden başladığını belirttiler. İyi bir sezon beklediklerini ifade eden inşaatçılar, "Eğer havalar güneşli ve sıcak olursa bu sezonun bereketli geçiririz. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tedbirlerimizi alarak işlerimize başladık. İnşallah bu salgını ülke olarak kısa sürede atlatırız" dediler.

Kars'ta 20 Nisan 2021 tarihinde başlayan inşaat sezonu, 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Havaların sıcak gitmesi ise inşaat sezonunun zaman zaman uzamasını sağlıyor. - KARS

Kars'ta inşaat sezonu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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