Kars'ta inekler sel sularına kapıldı

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkale köyünde meydana gelen selde inekler, suya kapıldı. Yaylada otladıktan sonra akşam saatlerinde köye dönen büyükbaş sürüsü sağnaktan taşan sel sularının arasında kaldı. Derenin taşımasıyla meydana gelen sel sırasında arazide bulunan onlarca inaktan birkaçı, suya kapıldı. İneklerin dereye kapılma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dereye kapılan inekler, ilerde suyun araziye yayılma kısmında köylüler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: DHA