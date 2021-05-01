İlkbaharda açan mavi kardelenler doğayı süslüyor
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İlkbaharda açan mavi kardelenler doğayı süslüyor

Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Kültür Sanat

Kars'ın Digor ilçesinde ilkbaharda açan mavi kardelenler doğayı renklendirdi.

Kars'ın Digor ilçesinde ilkbaharda açan mavi kardelenler doğayı renklendirdi.

Çetin geçen kış sonrası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede, ilkbaharla oluşan doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

Ovaları kaplayan ve bilimsel adı "scilla siberica" olan mavi kardelenler, baharın yeşil tonlarıyla bütünleşti.

Çobanların da renk cümbüşü arasında hayvanlarını otlatması güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Hüseyin Can Aktaş, rengarenk doğada hayvanlarını otlattıklarını belirterek, "İlkbaharda burası çok güzel oluyor, birçok çiçek, yeşil ve karlar arasında çıkmaya başladı. Biz de bu güzel doğada, temiz havada hayvanlarımızı otlatıyoruz." dedi.

İlkbaharda açan mavi kardelenler doğayı süslüyor
İlkbaharda açan mavi kardelenler doğayı süslüyor
İlkbaharda açan mavi kardelenler doğayı süslüyor
İlkbaharda açan mavi kardelenler doğayı süslüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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