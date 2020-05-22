Kars'ta ilk kez 'Sığır balıkçılı' görüldü
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Kars'ta ilk kez 'Sığır balıkçılı' görüldü

Kars'ta ilk kez 'Sığır balıkçılı' görüldü Türkiye'de daha çok güneyde görülebilen Sığır Balıkçılı, son zamanlarda Kars'ta görülmeye başladı.

22.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:50

Kars'ta ilk kez 'Sığır balıkçılı' görüldü

KARS - Türkiye'de daha çok güneyde görülebilen Sığır Balıkçılı, son zamanlarda Kars'ta görülmeye başladı.

Sulak alanlar dışında tarla, bozkır ve otlaklarda sık sık rastlanan Sığır Balıkçılı Kars Çayı'nın geçtiği Çerme Bölgesi'nde kameralara yansıdı.

Anayurtları Avrasya ve Afrika olan sığır balıkçılığının Kars'ta ilk kez görüntülenmesi ise dikkat çekti.

Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan Kars'ta Sığır Balıkçılı büyükbaş hayvanların yanında yiyecek ararken kaydedildi. Beyaz ve sarımsı renklere sahip olan Sığır Balıkçılı sulak alanlarda yaşayan her şeyi yerken, balık yemeyen bir tür olduğu öğrenildi.

Kars Çerme köyü girişinde otlaklarda otlayan büyükbaş hayvanların yanında görülen kuşlar daha sonra uçarak gözden kayboldu.

Kars'ta ilk kez 'Sığır balıkçılı' görüldü

Kaynak: İHA

Manşet

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