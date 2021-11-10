Kars'ta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ekipleri vatandaşları aşıya ikna için telefonu kulaktan düşürmüyor

KARS (Habermetre) - Kars'ta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan Vaka Takip Merkezi görevlileri, yoğun telefon trafiğiyle vatandaşları aşıya ikna etmeye çalışıyor.

İkinci doz aşılamada yüzde 71'le mavi kategoriye yakın kentte, aşılanma oranının arttırılması için sağlık ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kovid-19 salgını döneminde oluşturulan Vaka Takip Merkezi de üstlendiği görevle gece gündüz sahada mesai yapan sağlıkçıların yükünü hafifletiyor.

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