Kars'ta İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
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Kars'ta İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

Kars'ta Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kars'ta İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı
19.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:53

Kars'ta Vali Türker Öksüz'ün başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz, ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta da Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin sürdüğünü, çeşitli tedbirler alındığını ve alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını belirtti.

Öksüz, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirler ile kontrollü bir hayata devam edilmesi gerektiğini, salgınla mücadele kapsamında toplu program ve organizasyonlar düzenlenmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda vatandaşların kontrollü bir yaklaşım göstermeleri gerektiğini ifade eden Öksüz, "Ülke genelinde salgın ile mücadele ve normalleşmeye yönelik çeşitli karar ve tedbirlerin alındı. Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza ve faaliyetleri kısıtlanarak ekonomik açıdan sıkıntıda olan işletmelere yönelik il genelinde yardımların yapıldı. 1'inci faz ekonomik istikrar ve kalkınma paketi kapsamında 16 bin 434, 2'nci fazda 6 bin 269 ve 3'üncü fazda bin 263 olmak üzere toplam 23 bin 966 vatandaşımıza 23 milyon 966 bin TL, ayrıca Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından da 3 bin 409 vatandaşımıza toplam 2 milyon 550 bin 186 TL nakdi yarım yapıldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın 112, 155, 156 hatlarını arayarak ilettikleri 8 bin 274 talebin de Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. Salgınla mücadele kapsamında kamu-kurumları, işyerleri ve vatandaşlarımıza 607 bin 87 adet ücretsiz maske dağıtımı yapıldı" dedi.

Öksüz, "Yol Arama ve Kontrol faaliyetleri kapsamında 106 bin 302 araç ve 199 bin 638 kişinin denetlendi, denetimlerde alınan kararlara uymayan 363 kişiye toplam 199 bin 560 TL idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma ihlali nedeniyle 575 kişiye 674 bin 894 TL, otobüs-minibüs denetiminde 56 kişiye 24 bin 770 TL, marketlere yapılan denetimlerde 18 bin 117 TL, geçici olarak faaliyetini durdurmayan 25 işyerine 42 bin 723 TL idari para cezası uygulandı" diye konuştu.

Ramazan Ayı dolayısıyla market, fırın, kasap, manav, şarküteri gibi işyerlerinde de denetimler yapıldığına dikkat çeken Vali Türker Öksüz, yapılan denetimlerde 13 bin 540 TL, fahiş fiyat ile ilgili yapılan denetimlerde ise Ticaret Bakanlığı tarafından 10 bin 475 TL idari para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.

İl Pandemi Kurul Toplantısı Vali Türker Öksüz'ün açıklamasının ardından gündem konuları görüşülerek karara bağlandı. - KARS

Kaynak: İHA

Manşet

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