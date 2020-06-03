Kars'ta iki otomobilin çarpışma anı kamerada Kars'ta iki otomobilin çarpışma anı kamerada Kars'ta iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası kameraya yansıdı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışma anı kamerada KARS - Kars'ta iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası kameraya yansıdı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nden gelen otomobil ile Şehit Yusuf Bey Caddesi'nden gelen otomobil çarpışma anı kamerada, iki aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. MOBESE yansıyan kazada araçların çarpa anı ve kontrolden çıkan aracın kaldırımda bekleyen yayaya doğru savrulması ve yaya vatandaşın kaçma anı anbe an kaydedildi. Kaynak: İHA