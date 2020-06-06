Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
06.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:39
Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ulaş Topçu idaresindeki 35 HC 302 plakalı otomobil, Kars-Iğdır kara yolunun Ölçülü köyü mevkisinde kavşaktan döndüğü sırada, Alican Tikicieri'nin kullandığı 36 AAD 118 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Tikicieri yönetimindeki otomobil, devrilerek yol kenarındaki kar siperlerine çarptı. Sürücü Tikicieri ile araçta bulunan Taner Tikicieri ve Onur Eroğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA