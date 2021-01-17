Kars'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor
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Kars'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

17.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:28
Kars'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde kışın en çetin geçtiği illerden Kars'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde kışın en çetin geçtiği illerden Kars'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor.

2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki Karakurt bölgesi ile Erzurum'un Horasan ilçesi arasında bahar yaşanıyor.

Bölgede sıcaklıkların artmasıyla karlar eridi, soğuk hava nedeniyle donan Aras Nehri'nin buzları çözülmeye başladı.

Karlı dağlar arasında süzülen Aras Nehri güzel manzara oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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