Kars'ta iki köy karantinaya alındı
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Kars'ta iki köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta iki köy karantinaya alındı

Kars'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı.

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Kars'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Kars'ta son günlerde artan vaka sayıları beraberinde de karantinaları getirdi. Kentte Merkez Küçükpirveli ve Yalınkaya köyleri karantinaya alınırken, köy girişlerinde jandarma ekipleri görevlendirildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Küçükpirveli ve Yalınkaya köyleri, karantinaya alınmış olup köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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