Kars'ta iki köy karantinaya alındı Kars'ta korona virüs nedeniyle iki köy daha karantinaya alındı.

Kars'ta korona virüs nedeniyle iki köy daha karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan 1'i belde, 6'sı köy olmak üzere toplam 7 yerleşim yerine giriş-çıkışlar yasaklandı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu ve Söğütlü köyleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı. Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Büyük Oluklu ve Söğütlü köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı ve Kağızman ilçesi Karabağ köyleri karantinaya alınmıştı. - KARS

Kaynak: İHA