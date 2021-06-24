Kars'ta huzurlu sokaklar uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta huzurlu sokaklar uygulaması

Kars'ta huzurlu sokaklar uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta polis sokaklarda uygulama yaptı, yapılan uygulamalarda vatandaşlarda bilgilendirildi.

Kars'ta polis sokaklarda uygulama yaptı, yapılan uygulamalarda vatandaşlarda bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında kentte park, metruk bina, internet kafeler denetlendi.

Yapılan uygulamada polis gençleri narkotik maddeler hakkında bilgilendirdi. Gençler ve çocukları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis kent genelinde başta metruk binalar olmak üzere park, kafe tek tek uygulama yaparken, bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta huzurlu sokaklar uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Babasıyla tartışan adam, kendini jiletleyip ateşe verdiği evini izledi
Babasıyla tartışan adam, kendini jiletleyip ateşe verdiği evini izledi
İntihara kalkışan kadını görenler, cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara kalkışan kadını görenler, cep telefonunu alıp olay yerine koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta huzurlu sokaklar uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 09:55:29. #1.15#

title