Kars'ta huzurlu sokaklar denetimi yapıldı
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Kars'ta huzurlu sokaklar denetimi yapıldı

10.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:58
Kars'ta huzurlu sokaklar denetimi yapıldı

Kars'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında polis uygulama yaptı.

Kars'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında polis uygulama yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" kapsamında park, metruk bina, internet kafe, restoran, kıraathane yerler denetlendi.

Yapılan denetimlerde vatandaşlar uyuşturucu maddeler karşı bilgilendirildi. Polis özellikle parklarda bulunan gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini belirterek nasihatlerde bulundu.

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde metruk binalarda kontrol edildi. Polisin bu tür denetimlerinin süreceği bildirildi. - KARS

Kars'ta huzurlu sokaklar denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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