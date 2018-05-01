Kars'ta "Huzur ve Güven" Uygulaması

Kars'ta "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanabilmesi için dün ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Kars'ta da gerçekleştirilen uygulamaya 45 ekip ile 248 polis memuru katıldı.

Uygulamada 835 şahıs sorgulanırken "kasten adam öldürme" suçundan aranması olan 1 ve "kamu malına zarar verme" suçundan aranması olan 1 kişi yakalandı.

Kağızman ilçesinde de yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü de destek verdi.