Kars'ta hortum ve şiddetli fırtına etkili oldu
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Kars'ta hortum ve şiddetli fırtına etkili oldu

Kars'ta etkili olan şiddetli hortum ve fırtına nedeniyle bir kamyonet devrildi, bina çatıları uçtu.

Kars'ta hortum ve şiddetli fırtına etkili oldu
19.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:50

Kars'ta etkili olan şiddetli hortum ve fırtına nedeniyle bir kamyonet devrildi, bina çatıları uçtu.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kümbetli köyü üzerinde kendini gösteren hortum, Sanayi Sitesi civarında hasara yol açtı.

Çevre yolunda seyreden bazı sürücüler, hortumun geldiğini söyleyerek, diğer sürücülerin geri dönmesini istedi.

Sanayide 5 dakika etkili olan hortum bir kamyoneti devirdi. Hortum nedeniyle bazı fabrikaların çatıları uçarken bir otomobil de uçan duvar ve çatıların altında kaldı.

AA kameralarınca hortumun oluşması ve yerleşim yerlerine inmesi saniye saniye kaydedildi.

Sanayi esnafından Mahmut Yılmazel, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle maddi zararlarının olduğunu söyledi.

İki aracında hasar meydana geldiğini ifade eden Yılmazel, "Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Afettir inşallah bir daha olmaz, ayrıca çatı ve duvarlarda da çökme meydana geldi." dedi.

Hortumu gören Sercan Aydın da ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirterek, "Kamyonu aldı çırpa çırpa getirdi, çatıyı söküp bizim buraya götürdü. Araçlarımız zarar gördü. Bazı araçların camları patladı, bizim çatıyı da aldı götürdü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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