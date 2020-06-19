Kars'ta hortum binaların çatılarını uçurdu
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Kars'ta hortum binaların çatılarını uçurdu

Kars'ta hortum binaların çatılarını uçurdu Hortum cep telefonu kameralarına yansıdı Kars'ta öğle saatlerinde oluşan hortum paniğe yol açtı.

19.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:37

Kars'ta hortum binaların çatılarını uçurdu

Hortum cep telefonu kameralarına yansıdı

KARS - Kars'ta öğle saatlerinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Hortumun şiddetiyle bazı binaların çatılarının uçma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kars'ın Sanayi Siteleri'nde öğle saatlerinde oluşan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur beraberinde hortumu getirdi. Bulutların arasından yere doğru inen hortum, bazı binaların çatılarını uçurdu. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kars'ta hortum binaların çatılarını uçurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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