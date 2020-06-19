Kars'ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi
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Kars'ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi

Kars'ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi Hortum 7 dakika da her şeyi yıktı attı Kars'ta öğle saatlerinde oluşan hortum önüne geçeni söktü attı.

19.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:33

Kars'ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi

Hortum 7 dakika da her şeyi yıktı attı

KARS - Kars'ta öğle saatlerinde oluşan hortum önüne geçeni söktü attı. Hortum 5 tonluk kamyonu devirken, araçların üzerine çatıları uçurdu.

Kars'ta yağmurlu hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğlen saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde etkili olan hortum önüne ne geçtiyse söktü attı. Hortum çatılıları kilometre uzağa savururken, bir vatandaşa ait süt kamyonunu devirdi. Hortumun uçurduğu çatı ve duvar bir otomobili kullanılamaz hale getirdi. Yaklaşık 7 dakika süren hortum elektrik tellerini koparttı.

"Hortum beni, duvara vurdu"

Hortım anında dışarıda olduğunu ifade eden Alirıza Gün, hortum kendisini duvara vurduğunu söyledi.

Gün, "Fırtına koptu ben içeri kaçtım. Dışarı çıktığımda baktım her şeyi devirmiş. Siyah bir hortum geldi. Ben içeri kaçtım. Geldim arabaları yatırmış. Çatıyı yıkmış, arabayı devirmiş. Ancak hepimiz içeri kaçtık. Canımızı kurtarmaya çalıştık. Beni de duvara vurdu" dedi.

"Her şeyi kırık kırık etti"

Sanayi Sitesi'nde bulunan Süt Fabrikası'nın çatısını hortumun kilometrelerce uzağa fırlattığını belirten Özcan Yılmazel, "Karşı taraftan havadan bir bulut şeklinde döner gibi bir hortum indi. Hortumun oradan çatıları kaldırarak gelmesiyle bizim çatıları da aldı karşı tarafa 5-6 kilometre uzağa savurdu. İnce bir hortum. Ama çok kuvvetli, bütün çatıları kaldırarak, bütün malzemeleri savurarak karşı tarafa savurdu. Hepsini kırık kırık etti" diye konuştu.

Kars'ta etkili olan hortum da can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Kamyonun devrildiği çatıların kilometrelerce uzağa uçtuğu hortum yaklaşık 7 dakika sürdü.

Kars'ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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