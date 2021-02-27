Kars'ta hırsızlık zanlısını ayakkabı izleri ele verdi
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Kars'ta hırsızlık zanlısını ayakkabı izleri ele verdi

27.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:54
Kars'ta hırsızlık zanlısını ayakkabı izleri ele verdi

Kars'ta 8 evden hırsızlık yapan zanlı, ayakkabı izinden tespit edilerek yakalandı.

Kars'ta 8 evden hırsızlık yapan zanlı, ayakkabı izinden tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir, Şehitler ve Örnek mahallelerinde farklı tarihlerde 8 adresten ziynet eşyaları, elektronik cihazlar ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği ikametlerdeki ayakkabı izlerinden yola çıkan ekipler, zanlı S.O'yu, çaldığı malzemelerin bir kısmıyla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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