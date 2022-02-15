Kars'ta hırsızlık yaptıkları evdeki yaşlı çifti bıçaklayan 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Kars'ta hırsızlık yaptıkları evdeki yaşlı çifti bıçaklayan 3 kişi tutuklandı

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta hırsızlık yaptıkları evdeki yaşlı çifti bıçaklayan 3 kişi tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hırsızlık yaptıkları evdeki yaşlı çifti bıçaklayan 3 zanlı tutuklandı.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hırsızlık yaptıkları evdeki yaşlı çifti bıçaklayan 3 zanlı tutuklandı.

Şehitler Mahallesi'nde ikamet eden Hayrettin B. (86) ile eşi Mahigül B'nin (50) evinden ziynet eşyası, para çalıp çifti bıçakladıktan sonra kaçan ve polis ekiplerince 11 Şubat'ta gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Muhammet Ali İ, emniyetteki sorgusunda, babasının kredi kartıyla 14 bin lira harcadığını, borcu kapatmak için hırsızlık yaptığını, arkadaşlarıyla girdikleri evde ev sahibi çiftle karşılaştıklarında ise paniklediklerini ve pişman olduğunu anlattığı öğrenildi.

Polis ekiplerince güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen Ercan Ç, (20), Serdar S. (19) ve Muhammet Ali İ. (17) tutuklandı.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Muhammet Ali, Polis, Kars, Güncel, Haberler

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