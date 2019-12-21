Kars'ta hırsızlık iddiası
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Kars'ta hırsızlık iddiası

Kars'ın Kağızman ilçesinde yıkım kararı alınan okuldaki malzemeleri çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı.

21.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:34
Kars'ta hırsızlık iddiası

'ın ilçesinde yıkım kararı alınan okuldaki malzemeleri çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Yıkım kararı alınan eski Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki malzemelerin çalındığı ihbarını alan İlçe ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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