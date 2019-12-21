Kars'ta hırsızlık iddiası
Kars'ın Kağızman ilçesinde yıkım kararı alınan okuldaki malzemeleri çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı.
21.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:34
Kars'ın Kağızman ilçesinde yıkım kararı alınan okuldaki malzemeleri çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı.
Yıkım kararı alınan eski Kağızman Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki malzemelerin çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA